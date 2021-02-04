ТРК «Планета» может открыться в апреле

Техническое открытие ТРК «Планета» может состояться в конце марта, официальный запуск торгового центра запланирован на середину апреля. Как сообщает интернет-газета «ТЕКСТ», на такие сроки застройщик попросил ориентироваться арендаторов площадей ТРК.

Напомним, ТРК «Планета» возводит столичный девелопер MallTech. Объект начали строить в мае 2019 года и должны были сдать в IV квартале 2020-го. Весной прошлого года застройщик объявил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране открытие «Планеты» переносится на февраль 2021 года.

Планируется, что ключевым «якорем» торгового центра станет продуктовый гипермаркет. Торговая галерея «Планеты» будет включать 185 магазинов, в составе ТРК откроются 19 кафе и ресторанов, кинотеатр. Паркинг молла рассчитан на 3600 машиномест. Площадь нового комплекса составит 152,2 тыс. кв. м.