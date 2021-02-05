Птицы высокого полета

Несмотря на пандемию, жизнь, в том числе в фэшн-индустрии, продолжается. Прошлые сезоны научили дизайнеров адаптироваться ко всем превратностям судьбы и работать с новыми форматами и на новых скоростях. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о ярких дебютах и реальных показах без зрителей, прошедших на Неделе высокой моды.

Schiaparelli

Третья по счету коллекция Даниэля Розберри для Schiaparelli открывала кутюрную неделю, и креативный директор задал высокую планку: показал не только захватывающее видео, но и продемонстрировал превосходную работу с архивами и собственное видение того, что такое мода и какой она должна быть сегодня. По Розберри, мода — про фантазию, граничащую с сюрреализмом, и телесность. За «тело» в коллекции отвечали бюстье в обожаемом основательницей модного дома Эльзой Скиапарелли цвете — shoking pink, мини-платье из стекляруса, которое напоминало скорее слепок мужской фигуры, тут же — приталенное, сотканное более чем из 200 тыс. кристаллов Swarovski.

«Фантазия» же выражалась с помощью гиперобъемных рукавов с оборками, капюшонов и шлейфов, жакетов, залитых золотом, и нереальной длины сережек, которые оказались частью бархатного платья. Отдельного внимания заслуживают украшения и детали (их можно рассматривать часами).

Valentino

Переживая карантин в своем римском ателье, креативный директор Valentino четко осознал, чего от него требуют новые реалии. Кутюрная коллекция получила название Code Temporal. Она рассказывает про моду, над которой не властно время, она воспевает человечество: разум, рождающий идеи, и руку, творящую и придающую ценность. Она — про timeless-гардероб.

Основу коллекции составили многослойные образы, которые не выглядят перегруженно, пальто, кардиганы, кейпы напоминают современную кольчугу, а «инопланетные» ботфорты и туфли на огромной платформе из металлизированной кожи приподнимают своих обладательниц над зыбкой повседневностью ровно настолько, чтобы был виден горизонт. За которым — свет.

Christian Dior

Мария Грация Кьюри продолжает сотрудничество с режиссером Маттео Гарроне, на сей раз выбрав для магического эффекта карты Таро. В самые сложные минуты человечество ищет ответы и спасение порой в самых иррациональных областях. Необыкновенный мир предсказаний Кьюри отсылает и к личности основателя модного дома, господин Диор глубоко верил в знаки судьбы.

В коллекции дизайнер тщательнейшим образом исследует мир таро «Висконти-Сфорца» — эту колоду карт создал художник Бонифачо Бембо для герцога Миланского в XV веке. Мария Грация создала коллекцию с помощью своих фирменных инструментов — усыпав платья золотом, украсив их растительными принтами, графическими элементами и знаками зодиака (источниками силы и власти). Кроме того, Кьюри показала новую версию легендарного жакета «Бар» — на этот раз из бархата.

Chanel

Видео для презентации снял голландский фотограф и режиссер Антон Корбейн. Сам реальный показ проходил в Гран-Пале, который неоднократно становился местом действия для грандиозных шоу Карла Лагерфельда. Под сводами дворца на этот раз была воссоздана атмосфера идеальной деревенской свадьбы на юге Франции, а среди приглашенных гостей значились посланницы и друзья бренда — увидеть новую коллекцию вживую позвали Марион Котийяр, Пенелопу Крус, Ванессу Паради, Лили-Роуз Депп и Альму Ходоровски, Шарлотту Казираги и других. Виржини Виар решила перестроить привычный ритуал и начала с конца — вывела в первые минуты шоу сразу всех моделей. По ее словам, это не просто модная свадьба, а семейное торжество. Вот появляются совсем юные «гостьи»: одни — в нежнейшем розовом платье с бантом и черном с тюлевой юбкой, другие — «немного garonne», а потому в свободных брюках и жилетах.

«Мать невесты» отдает предпочтение традиционному луку — костюму с эффектным жакетом, который декорирован вышивкой. Зато другие «приглашенные» не отказываются от куда более смелых вариантов. Например, полупрозрачных платьев с юбкой разной длины, жакетов с покатыми плечами и аппликацией, пышных юбок и тонких полупрозрачных очков. «В силуэтах есть мужское и женское», — говорит Виар, которая точно знает, как поженить эти два начала.

AZ Factory

Прошло пять лет после ухода Альбера Эльбаза с поста креативного директора Lanvin — и вот, пожалуй, самый оптимистичный, с отличным чувством юмора и прекрасного дизайнер презентует коллекцию прет-а-порте собственного бренда AZ Factory. Ее показали в модернизированном гибридном формате: телешоу + фэшн-фильм + интервью + лукбук.

В ней нашлось место вариациям на тему классического маленького черного платья (модели с пышными рукавами или традиционные эльбазовские на одно плечо), лосинам и боди, которые в тандеме с жемчужинами ожерельями и длинными серьгами, уже не выглядят так по-спортивному. Что особенно приятно, Альбер сделал свою одежду в максимальной размерной линейке: от XS до XXXL, показав, что такое настоящее diversity.

Fendi

На этой Неделе высокой моды Ким Джонс (семь лет в Louis Vuitton, а последние три года создает мужские коллекции для Dior Men) дебютировал в самом полном смысле слова — он не только не занимался женскими коллекциями, но и никогда не работал с кутюром. К римскому знаменитому дому он присоединился менее чем через два года после смерти Карла Лагерфельда. Его «выход» в Fendi ждали с таким же трепетом, что и ренессанс Эльбаза. Тему вневременной одежды и андрогинности дизайнер раскрыл с помощью 19 (весьма осознанный подход) образов. Источником вдохновения для Кима Джонса стали роман «Орландо» Вирджинии Вулф и отношения между писательницей и Витой Сэквилл-Уэст. Шоу в стеклянном лабиринте под композиции Макса Рихтера открыла Деми Мур в черном брючном костюме с глубоким декольте — и в этом первом выходе тут же считывается то самое размытие границ между мужским и женским, о котором говорит дизайнер.

Дальше — больше: Белла Хадид, Кейт Мосс с дочерью, Кара Делевинь, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон с племянником — друзья Джонса примерили платья с драпировкой, подол которых расшит вручную, и атласные костюмы, напоминающие те, что носили в викторианскую эпоху, халаты в кристаллах и украшения из муранского стекла.