«СГЭТ» впервые за шесть лет капитально отремонтировал аварийный троллейбус

В Кировском троллейбусном депо Саратова прошла обкатка восстановленного в рамках развития МУПП «Саратовгорэлектротранс» троллейбуса марки «Мегаполис». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Указанная модель 2008 года находилась в аварийном состоянии.

По словам директора предприятия Владимира Прохорова, сотрудники «СГЭТ» провели полный капитально-восстановительный ремонт, обновили салон и основные конструктивные части, электрику, освещение, установили видеокамеры. Такие виды работ предприятие не проводило шесть лет.

По словам господина Прохорова, планируется восстанавливать по одному троллейбусу в месяц, а всего – 10 транспортных средств.

В настоящее время в Кировском троллейбусном депо 93 троллейбуса, 20 из которых поступили из Москвы.

Марина Ковалева