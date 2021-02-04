В феврале в Курганскую область поступит 20 тыс. доз вакцины от COVID-19

До конца февраля в Курганскую область поступит более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Instagram.

Первая крупная партия, которая пришла в регионе, составила 10,8 тыс. доз. «В приоритете у нас граждане старше 60 лет. Решили, что не менее 40 % из новой партии отдадим именно нашим бабушкам и дедушкам. Чтобы мы могли снять ограничения, которые сейчас для них действуют, и чтобы они спокойно посещали торговые центры, предприятия сферы услуг, виделись с внуками и детьми. В феврале ожидается еще одна партия – более 20 тыс. доз вакцины»,– написал глава региона.

По данным пресс-службы правительства Курганской области, на сегодня прививки поставили более 4,6 тыс. человек, из них 1,5 тыс. завершили вакцинацию, получив две дозы.