В Ярославле врачи совершили более 19 тысяч поездок на бесплатном такси

В Ярославле врачи совершили более 19 тыс. поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера на базе Ситимобил, сообщили в пресс-службе компании Ситимобил. В сообщении отмечается, что программа бесплатной перевозки на такси медицинских работников действовала в 12 городах России с 21 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года.

В Ярославле медицинских работников бесплатно перевозили 50 такси. Врачей отвозили, в том числе, и к больным COVID-19 который проходили курс лечения в домашних условиях. В сообщении отмечается, что автомобили, работавшие по программе бесплатной перевозки врачей не использовались для обслуживания других пассажиров.

По данным пресс-службы, на финансирование проекта бесплатного такси для врачей Mail.ru Group и Сбер совместно выделили 145 млн руб. Средства были направлены на оплату поездок водителям и на компенсации в случае заболевания. Также на эти деньги приобретались защитные средства.

В проекте были задействованы водители партнеров Ситимобила, сами выразившие желание принять в нем участие. Водители были обеспечены защитными масками, перчатками и антисептиками. Для того чтобы не было прямых контактов водителя с пассажирами, во всех автомобилях были сделаны дополнительные перегородки.

Во всех 12 городах, задействованных в проекте, врачами было совершено более 380 тыс. бесплатных поездок.

Антон Антонов