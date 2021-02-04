Около 34,6 млрд рублей направят в 2021 году на поддержку жителей Самарской области

Сумма финансирования мероприятий по поддержке жителей Самарской области в текущем году увеличена до 34,6 млрд руб. Деньги будут направлены из федерального и регионального бюджетов. Об этом в четверг сообщает правительство Самарской области со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«Более двух миллионов человек получит помощь. Почти 35 млрд руб. – беспрецедентные по сравнению с прошлыми годами средства, направляем на поддержку семей и жителей Самарской области. Да, бюджетам сейчас тяжело, но людям намного тяжелее»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

В минувшем году году на соцвыплаты населению Самарской области было направлено 23,9 млрд руб. Поддержку получили 1,8 млн жителей региона. В частности, были возвращены выплаты ветеранам труда Самарской области.

Георгий Портнов