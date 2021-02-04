Обвиняемый в мошенничестве директор волгоградского госучреждения заключен под стражу

В Волгоградской области суд избрал меру пресечения директору ГКУ ВО «ДВС» Михаилу Ситникову, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области, он заключен под стражу до 1 апреля 2021 года.

По версии следствия, ГКУ ВО «ДВС» заключило государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Господин Ситников и директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов, предположительно, ввели в заблуждение руководство Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта, хотя этого не произошло.

В результате, ГКУ ВО «ДВС» произвело необоснованную оплату ООО «ГринЛайт» 76,72 млн руб.

Александр Фирсов был арестован 24 декабря, ему также вменяют ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере»).

Ъ-Средняя Волга