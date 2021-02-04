Лжесотрудники банка похитили у пенсионерки из Ижевска почти 2 млн рублей

У 68-летней пенсионерки из Ижевска похитили 1,7 млн руб. под предлогом защиты от краж. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что злоумышленники звонили потерпевшей с различных номеров и представлялись сотрудниками банков. Первому звонившему, который сообщил о подозрительных попытках транзакции по ее счетам, пенсионерка рассказала обо всех своих счетах, открытых в различных банках.

Затем злоумышленники звонили ей под видом сотрудников именно этих банков и сообщали о попытках незаконных транзакции и о необходимости обналичивания денег и их переводе на различные счета. При этом они предупреждали ее, что причину снятия денег нельзя рассказывать сотрудникам банков.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой преступления после того, как перевела на шесть различных счетов около 1 млн руб. сбережений. Также она перечислила 700 тыс. руб., взятые в кредит.