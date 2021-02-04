Определены сроки реставрации дачи купца Головкина в Самаре

Реставрация дачи купца Головкина в Самаре стартует в текущем году. Работу планируется провести на средства федерального бюджета. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

Константин Головкин (1873 – 1925) инициировал создание в Самаре художественного отделения городского музея. Он также организовывал в городе выставки художников. В 1908-1909 году Константин Головкин возвел на берегу Волги по своему проекту дачу со скульптурами слонов из цемента. Она известна как «Дом со слонами» на ул. Советской Армии, 292, в Самаре. Здание является памятником архитектуры и федеральным объектом культурного наследия.

Ранее в Самаре был создан общественный комитет по 150-летию празднования Константина Головкина. Также планировалось обсудить вопрос установке памятника купцу.

Георгий Портнов