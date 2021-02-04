Ответственного за фонари и ливневки в Челябинске обвинили в получении взятки

Следственный комитет предъявил главному инженеру муниципального бюджетного учреждения «Эксплуатация внешних инженерных сетей Челябинска» обвинение в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Еще два фигуранта – руководители коммерческих организаций обвиняются по п. «а,б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2020 года главный инженер учреждения, которое занимается обслуживанием сетей наружного освещения и ливневой канализации, получил взятку в сумме 200 тыс. руб. от руководителей компаний за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении муниципальных контрактов и оплаты за выполненные работы.

Преступления выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. Расследование продолжается.