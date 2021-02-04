Пермский классический университет стал автономным

ПГНИУ сменил юридический статус. Как сообщили в пресс-службе вуза, согласно приказу Минобрнауки РФ, с 1 февраля университет является автономным, а не бюджетным учреждением. Теперь полное официальное название учебного заведения звучит так: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

В связи с реорганизацией ПГНИУ утвержден новый устав университета. В соответствии с ним, вуз теперь самостоятелен в образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности.

Для полного перехода учреждения из бюджетного в автономное понадобится не менее трех месяцев. Переходный период требует смены официальной печати, бланков, лицевых счетов вуза и так далее. Затем будет получено новое государственное задания, обновлен состав ученого совета и сформирован состав нового органа управления — наблюдательного совета. В него войдут войдут представители ПГНИУ, Минобрнауки, краевой власти и общественности. Наблюдательный совет принимает ключевые решения, касающиеся финансово-экономической деятельности вуза, рекомендует учредителю кандидатуры на должность ректора, дает заключения по ряду вопросов.

«Новый юридический статус открывает перед университетом новые возможности. Мы получаем большую финансовую свободу, можем формировать имущественный комплекс университета, размещать средства в банках, осуществлять закупки в соответствии с нашим внутренним положением. Но большая свобода — это, как всегда, повышенная ответственность за все процессы, протекающие в университете, и их менеджмент», — прокомментировал реорганизацию ПГНИУ врио ректора университета Дмитрий Красильников.

Процесс подготовки перехода ПГНИУ в автономное образовательное учреждение начался в 2012 году по решению ученого совета университета. В 2019 году вуз отправил учредителю — Минобрнауки РФ пакет документов с заявкой на смену юридического статуса.