В Свердловской области 341 человек заразился коронавирусом, 14 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразился 341 человек, 14 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 71 486 человек. Из них боль 63 тысяч уже выздоровели, 2077 скончались.

Напомним, в Свердловской области режим обязательной самоизоляции продлен до 15 февраля. В Свердловской области вторую неделю фиксируется постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, на фоне чего власти начинают ослаблять карантинные ограничения. Барам и ресторанам разрешили работать в ночное время, из аэропорта Кольцово возобновили рейсы за границу. Также был отменен дистант для студентов колледжей и техникумов, а частные детские сады смогут работать в полную силу.