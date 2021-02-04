Сделка по продаже агрохолдинга «Кубанская индейка» расторгнута

Конкурсный управляющий ООО «Птицеводческий агрохолдинг “Кубанская индейка”», расположенного в Лабинском районе, сообщил о расторжении договора купли-продажи имущества банкрота, заключенного в декабре 2020 года с Вячеславом Григоряном. Покупатель обязался заплатить за актив 6,2 млн руб., но не оплатил покупку в установленный срок. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Вячеслав Григорян является директором ростовской строительной компании «А-Строй» (банкрот) и краснодарского ООО «Соверс». Он приобрел имущественный комплекс ООО «Птицеводческий агрохолдинг “Кубанская индейка”» единым лотом, в который вошли 19 нежилых зданий площадью около 1,3 тыс. кв. м каждое, земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости и сельскохозяйственного товаропроизводства площадью 124,8 тыс. кв. м вдоль дороги Усть-Лабинский - Лабинск-Упорная и пр.

Наталья Решетняк