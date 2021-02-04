Жительница Ярославской области перевела мошенникам 250 тысяч рублей

В Рыбинском районе Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого 41-летняя женщина лишился более 250 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники действовали по стандартной схеме. На телефон пострадавшей поочередно позвонили двое неизвестных мужчин. Первый представился сотрудником правоохранительных органов, а второй – сотрудником банка.

Под предлогом отмены подозрительных операций со счетом потерпевшей они убедили ее снять денежные средства с банковских счетов и перевести их на «безопасный счет». Женщина выполнила все указания звонивших и лишилась более 250 тыс. руб.

В настоящее время по данному факту мошенничества проводятся проверка.

Антон Антонов