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Астраханский суд рассмотрит дело о взяточничестве в отношении экс-сотрудника ФСИН

Прокуратура Ленинского района Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-2 УФСИН России по области. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2020 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности за 17,5 тыс. руб., полученные от осужденного, пронес на режимную территорию запрещенные предметы и передал их ему. Преступные действия работника пресекли сотрудники собственной безопасности УФСИН России по региону.

В настоящее время обвиняемый уволен. Вину полностью признал. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд города.

Мария Шахрай


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