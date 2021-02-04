«Транснефть — Западная Сибирь» в 2021 году вложит 0,8 млрд рублей в обновление резервуаров

АО «Транснефть — Западная Сибирь» запланировало на 2021 год техническое перевооружение и реконструкцию резервуаров общим объемов более 125 куб. м, направит на эти цели около 800 млн руб., сообщает пресс-служба компании в четверг.

«Работы по обновлению резервуарных парков перекачивающих станций — одно из важных направлений реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть — Западная Сибирь". Таким образом предприятие обеспечивает соблюдение требований и стандартов промышленной, пожарной и экологической безопасности производственных объектов»,— пояснили в пресс-службе.

Компания также сообщила о вводе в эксплуатацию после реконструкции вертикального стального резервуара с понтоном объемом 20 тыс. куб. м на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции в Кемеровской области. Это головная перекачивающая станция в зоне ответственности филиала Новосибирское районное нефтепроводное управление, где ведется прием сырья по магистральным нефтепроводам Александровское — Анжеро-Судженск и Омск — Иркутск. Нефть поступает в резервуарный парк для дальнейшего хранения, транспортировки и сдачи на перерабатывающие заводы Сибири.

Дарья Решетникова