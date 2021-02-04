Ущерб от коррупции в Саратовской области в прошлом году составил 1,76 млрд рублей

В прошлом году в Саратовской области было зарегистрировано 464 преступления коррупционной направленности. Еще 26 преступлений необоснованно в связи с неверным заполнением статистических карточек к этой категории не отнесли, а 78 – отнесли ошибочно, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Из них на Саратов приходится 191 преступление этой категории.

Размер причиненного коррупцией материального ущерба превысил 1,76 млрд руб., из них 92,8 % причинено мошенничествами (их 30% от общего числа преступлений), в том числе в сфере долевого строительства.

В добровольном порядке погашено более 14 млн руб. Стоимость арестованного и изъятого имущества, денежных средств и ценностей составила 995 млн руб.

Выявлено 233 лица, совершивших коррупционные преступления, из них семеро являлись сотрудниками ФСИН, 15 – органов внутренних дел, двое – ФССП, шестеро занимают должности в органах исполнительной власти на уровне РФ, двое – на уровне региона, 51 –в коммерческих структурах.

Марина Ковалева