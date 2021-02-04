04 февраля, четверг
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Toyota Hilux получила бензиновый мотор

Компания Toyota вывела на российский рынок модификацию пикапа Hilux с бензиновым двигателем.

Модель со 166-сильным 2,7-литровым атмосферным бензиновым мотором, который уже устанавливается на внедорожники Fortuner и Land Cruiser Prado, с 5-ступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом и блокировкой заднего дифференциала доступна в единственной комплектации «Стандарт».

Стоимость бензинового пикапа Toyota Hilux в России составит от 2,6 млн руб. Напомним, текущее поколение Toyota Hilux выпускается с 2015 года. На российском рынке обновленный автомобиль появился в 2020 году.

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