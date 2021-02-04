СКР и прокуратура организовали проверку после того, как подростки избили школьницу

Следственный отдел и прокуратура по Дзержинскому району Нижнего Тагила (Свердловская область) организовали доследственную проверку по факту избиения группой подростков несовершеннолетней девушки. Информация об этом, уточняют в пресс-службе СУ СКР по региону, появилась накануне в ряде СМИ.

По данным следователей, инцидент произошел 3 февраля во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а. На видеозаписи, опубликованной на странице «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте», видно, как несколько подростков окружили девушку и нанесли несколько ударов руками и ногами. Женщина, которая снимала происходящее на телефон, начала кричать из окна, чтобы подростки прекратили избиение, и заявила, что вызовет полицию. После чего подростки ушли, оставив девушку лежать на снегу.

«Вместе с органами полиции следователи установят обстоятельства случившегося. Подросткам, избивавшим девушку, дадут правовую оценку о возможном присутствии в их действиях признаком преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (Побои) и ст. 117 УК РФ (Истязание)»,— сообщили в пресс-службе СКР. По результатам проверки следователи и прокуратура примут соответствующие решения, а также необходимые меры профилактики для недопущения в будущем подобных случаев.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что подобные случаи в последнее время встречаются нередко. По мнению следователей, некоторые подростки не желают решать возникшие противоречия цивилизованно и прибегают к насилию, считая его наиболее эффективным методом разрешения конфликтов. «Такие представители подрастающего поколения глубоко заблуждаются. Они не только не разрешают проблему, но и усугубляют свое положение, так как в нашей стране с 16 лет предусмотрена уголовная ответственность за побои и истязание»,— добавили в ведомстве.