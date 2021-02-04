Средний размер потребкредитов в Татарстане в декабре вырос на 39%

В Татарстане средний размер потребительских кредитов в декабре 2020 года составил 201,1 тыс. руб., что на 39,3% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Татарстан занял 15-е место среди регионов страны с самым большим средним размером выданных потребительских кредитов. Лидером оказалась Москва, где размер кредита в декабре 2020 года составил 506,7 тыс. руб. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ с 345,7 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (344,9 тыс. руб.).

В РФ средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 30,7%, составив 221,3 тыс. руб.

"Ъ-Казань"