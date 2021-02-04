На Дону в 2020 году на ремонт ДК направили 276 млн рублей

В Ростовской области на капитальный ремонт 33 сельских и городских домов культуры было направлено более 276,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Отмечается, что на звуковое и световое оборудование, одежду и механику сцены, театральные кресла направлено 39 млн руб. Помимо ремонта и оснащения уже существующих домов культуры, в регионе продолжается устройство передвижных культурных центров — автоклубов. «В 2020 году приобретено 11 автоклубов на общую сумму 41,5 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева