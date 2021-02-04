В Норильске фармацевта будут судить за незаконную продажу сильнодействующих препаратов

В Красноярском крае завершено расследование дела в отношении фармацевта из Норильска. Аптекарь обвиняется в незаконной торговле сильнодействующими лекарствами, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

В сентябре 2020 года полицейским поступила оперативная информация, что 52-летняя фармацевт хранит у себя дома и реализует рецептурные препараты. При продаже препаратов подозреваемую задержали. В ходе обыска ее квартиры стражи порядка изъяли 18 тыс. сильнодействующих таблеток (свыше 670 г). Против аптекаря возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере), ей грозить до восьми лет лишения свободы.

Илья Николаев