В Озерске планируют построить инфекционную больницу на 60 коек

Правительство Челябинской области и Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) договорились о строительстве инфекционного госпиталя в Озерске. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в своем Instagram по итогам рабочего визита в муниципалитет. «С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя на 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину», – сообщил глава региона. Госпиталь появится на базе клинической больницы №71 ФМБА. Десять из 60 коек – реанимационные. Учреждение планируют запустить уже в этом году.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области окажет содействие ФМБА в реализации проекта.