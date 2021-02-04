Главу волгоградского УФССП Владимира Евстигнеева заключили под стражу

Центральный районный суд Волгограда изменил меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении руководителя регионального управления ФССП Владимира Евстигнеева на заключение под стражу. Он обвиняется в получении взятки (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.

Согласно решению суда, господина Евстигнеева заключили под стражу до 11 марта. Ранее ему было запрещено выходить за пределы своего дома по ночам, находиться ближе 30 метров от здания УФССП России по Волгоградской области, общаться с обвиняемым и свидетелями по уголовному, отправлять и получать письма, пользоваться интернетом и средствами связи. Но, по мнению следователя, руководитель управления неоднократно осуществлял телефонные переговоры.

Суд рассмотрел ходатайство следователя и изменил Владимиру Евстигнееву меру пресечения.

Как писал «Ъ-Средняя Волга», господин Евстигнеев и глава волгоградского управления Росимущества Юрий Ефимов подозреваются во взяточничестве. Следствие считает, что господин Евстигнеев потребовал, чтобы волгоградский предприниматель за попустительство при проверках оплатил ему комиссионный сбор за покупку арестованного в рамках исполнительного производства автомобиля в размере 160 тыс. руб. Юрий Ефимов, предположительно, выступал посредником в переговорах.

Мария Шахрай