Суд отменил незаконную продажу части кладбища в Новосибирской области

Новосибирский райсуд признал недействительной продажу общественного кладбища в частную собственность, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в 2015 году администрация Новосибирского района и АО «Пригородное» заключили договор купли-продажи земельного участка с площадью свыше 74 га, на котором располагается кладбище «Клещихинское». Как уточняет ведомство, сделка стала возможной «в результате незаконных действий заместителя руководителя регионального управления Росреестра, которым дана уголовно-правовая оценка». В дальнейшем участок был передан в частную собственность. В связи с чем прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.

Земельный участок с кладбищем вернется в государственную собственность.

Екатерина Лукашевич