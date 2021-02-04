УФАС разбирается с похожими названиями двух пермских курортов

Пермское УФАС усмотрело нарушение закона в использовании одной из компаний названия, похожего на наименование другого курорта. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С жалобой в УФАС обратились представители ЗАО «Курорт Ключи», обвинившие ООО ЛОК «Ключи» в том, что общество использует такое же название. Если ЗАО «Курорт Ключи» было зарегистрировано как юридическое лицо 5 марта 1992 года, то ООО ЛОК «Ключи» — 2 августа 2006 года. По мнению юристов ЗАО «Курорт Ключи», ООО ЛОК «Ключи» нарушает нормы действующего законодательства, вводит в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего санаторно-курортные услуги, и тем самым причиняет заявителю убытки.

В ходе рассмотрения заявления специалисты антимонопольного ведомства выяснили, что осенью 2020 года в поисковой системе «Яндекс» распространялась контекстная реклама с предложением отдыха на курорте «Ключи» Пермского края. Гиперссылка в этой рекламе вела на сайт ООО ЛОК «Ключи».

«Не исключено, что рекламодатель намеренно выбрал такую тактику воздействия на конкурентную среду, при которой из-за сходного названия организаций, работающих на одном рынке услуг, произошло смешение хозяйствующих субъектов. В результате такого смешения потребитель ошибочно принимает услуги «новичка» за давно известные, ориентируясь на знакомое название организации. В итоге происходит отток потребительского спроса от компании, изначально имеющей данное фирменное наименование и уже продвинувшей свой бренд на конкретном рынке услуг»,— пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией пермского УФАС России Мария Герасимова.

Пермское УФАС России возбудило дело в отношении ООО ЛОК «Ключи» по признакам нарушения ч. 1 ст. 14.4 Закона о защите конкуренции. Дело рассмотрят 19 февраля.