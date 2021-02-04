За сутки подтверждено 170 случаев коронавирусной пневмонии у саратовцев

В Саратовской области за сутки подтверждено 243 новых случая коронавируса, выздоровело 264 пациента. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 44160 человек, выздоровевших – 38830. В Саратове зарегистрировано 102 новых случая, остальные на 19-ти территориях региона, где лидерство сохраняет Энгельсский район (плюс 35 за сутки).

У 170 пациентов симптомы пневмонии, у 64 – ОРВИ, девять – с бессимптомным течением болезни.

В числе заболевших 11 детей и 98 взрослых старше 60 лет.

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Марина Ковалева