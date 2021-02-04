Число центров амбулаторной онкопомощи увеличат до 12 в Самарской области к 2024 году

Фото: Правительство Самарской области

Открытие двух новых центров амбулаторной онкологической помощи планируется к концу текущего года в Советском и Красноглинском районах Самары. Об этом сообщает региональное правительство.

«Всего в Самарской области к 2024 году в рамках национального проекта “Здравоохранение” планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи»,– говорится в сообщении.

В настоящее время по нацпроекту «Здравоохранение» в Самарской области работают четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Обследования на онкопатологию проводятся на базе Самарской городской больницы №4, Самарской городской больницы №8, Тольяттинской поликлиники №3 и Сызранской ЦГБ.

Георгий Портнов