92% лесопосадки на улице 40 лет Победы в Ижевске переведут в категорию городских лесов

Территорию лесополосы на ул. 40 лет Победы в Ижевске, которая не входит в створ дорог и технологических коридоров для прокладки сетей, переведут в категорию городских лесов. Это сделает неприкосновенной 92% площади леса, сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом замглавы администрации по ЖКХ и строительству Игорь Сальников подчеркнул, что строительство проспекта Калашникова и еще трех улиц позволит обеспечить жителей новых микрорайонов транспортными коммуникациями. Также это увеличит пропускную способность дорог и усилить связи между Ижевском и Завьяловским районом.

Отметим, что ранее указанная лесополоса относилась к категории зоны лесных насаждений. В настоящее время подготовлена дорожная карта, где закреплен порядок изменений в Генплан, в том числе смена категории участка.