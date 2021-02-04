В Югре за сутки COVID-19 заразились 152 человека

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки выявлено 152 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперштабе. С начала пандемии диагноз подтвердился у 48 307 человек, из которых 45 401 уже выздоровел.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев выявили в Сургуте, где заболел 41 человек. В Нягани COVID-19 заразились 13 человек, в Нефтеюганске, Советском и Сургутском районах — 12, в Ханты-Мансийске — 10. На момент выявления 123 человека переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 25 пациентов была диагностирована пневмония, четыре заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.

В данный момент в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 82 пациента с COVID-19, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки было подтверждено еще два летальных случая от коронавируса. За весь период пандемии от инфекции скончались 677 пациентов.