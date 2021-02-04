СК возбудил дело о захвате пиратами жителя Кубани у берегов Африки

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР по факту захвата пиратами 35-летнего жителя Кубани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 года в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки шесть вооруженных пиратов напали на греческий танкер-химовоз Agisilaos, захватили четверых членов экипажа, в числе которых был моряк из Краснодарского края. После злоумышленники потребовали выкуп у судовладельца. После уплаты выкупа заложников отпустили.

В настоящий момент следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают собирать доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году в Гвинейском заливе произошло 24 случая нападения пиратов на моряков. Всего за это время было похищено 122 члена экипажа.

Наталья Решетняк