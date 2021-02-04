В Тюменской области в 2020 году построили более 1,5 млн кв. метров жилья

За 2020 год застройщики Тюменской области построили 1 млн 581 тыс. кв. м. жилья, что превышает целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе главного управления строительства региона.

Лидером среди застройщиков стала Тюменская домостроительная компания, которая ввела в прошлом году 161,8 тыс. кв. м. жилья. Кроме того, в рейтинг вошли:

ГК ЭНКО — введено 96,7 тыс. кв.м жилья;

ГК Страна Девелопмент — 89,89 тыс. кв. м.;

ООО СЗ «Брусника» — 82,7 тыс. кв. м.;

ГК Меридиан — 53,2 тыс. кв. м.;

Холдинг Партнер — 37,8 тыс. кв. м.;

ООО «С.Б.К.» — 33,3 тыс. кв. м.;

ОА «АКВА» — 31,5 тыс. кв. м.;

ООО СЗ «Звезда» — 28,5 тыс. кв. м.;

ООО «ПИК-Тура» — 25,9 тыс. кв. м.;

В настоящее время в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» строительство в регионе осуществляют 79 застройщиков. В стадии строительства находится 247 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,381 млн. кв. м.