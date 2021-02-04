Создание фонда губернаторских грантов оценили в 22,6 млн рублей

Глава Пермского края Дмитрий Махонин внес в краевой парламент поправки в бюджет 2020–2023 годов, предусматривающие финансирование некоммерческой организации «Фонд губернаторских грантов». На эти цели в 2021 году предусмотрено 7,9 млн руб., в 2022–2023 годах — по 7,3 млн руб. ежегодно.

Большая часть расходов фонда в 2021 году (3,2 млн руб.) предназначена для оплаты труда восьми сотрудников, еще 2,5 млн руб. запланировано на разработку концепции развития социально ориентированных НКО в Пермском крае. На приобретение оборудования выделено 822, 2 тыс. руб., на аренду помещения и плату за коммунальные услуги — 453,6 тыс. руб., на разработку и продвижение сайта — 193,3 тыс. руб. Поправки в бюджет будут рассмотрены на пленарном заседании в феврале.

Как ранее сообщал ”Ъ-Прикамье”, указ о создании фонда был подписан Дмитрием Махониным 22 декабря прошлого года. Цель новой структуры — развитие некоммерческого сектора, создание условий для вовлечения и расширения участия социально ориентированных НКО и представителей гражданского общества в социально-экономическом и общественном развитии Пермского края. Возглавила фонд проректор по молодежной политике ПГНИУ, кандидат философских наук Елена Малкова.