В Ярославской области оформлен первый в ЕЭС электронный паспорт на самоходную машину

В Ярославской области рыбинская компания «Русская механика» оформила первый на территории ЕЭС электронный паспорт на самоходную машину, который зарегистрировали в региональной инспекции административно-технического надзора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя председателя правительства региона Романа Колесова, процесс оформления электронных паспортов сейчас идет в тестовом режиме, поэтапно в него включаются органы надзора и предприятия, которые изготавливают технику.

«С 1 ноября на все новые самоходные машины, как произведенные в странах Евразийского экономического союза, так и ввезенные на его территорию, будут выдаваться исключительно электронные паспорта. Это позволит избежать подделок документов и мошеннических действий с ними, а также сделает систему контроля в этой сфере более эффективной»,— отметил господин Колесов.

Он уточнил, что Ярославская область еще в 2019 году вошла в пилотный проект по внедрению системы электронных паспортов самоходных машин в Российской Федерации. В рамках проекта было заключено соглашение о взаимодействии между инспекцией административно-технического надзора Ярославской области и АО «Электронный паспорт», в процесс также включилось АО «Русская механика», крупнейший производитель снегоходов в России.

При переходе на электронный паспорт на руках у владельцев техники по-прежнему остаются договор купли-продажи и свидетельство о ее регистрации. В системе будет храниться максимально полная история самоходной машины, пояснил исполняющий обязанности начальника региональной инспекции административно-технического надзора Дмитрий Бурцев.

София Бастрыгина