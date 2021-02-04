«ИрАэро» запустит прямой рейс из Нового Уренгоя в Чебоксары

Авиакомпания «ИрАэро» 3 марта запустит прямой регулярный рейс из Нового Уренгоя в Чебоксары, сообщили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Полеты будут осуществляться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по средам с вылетом в 10:15 из Нового Уренгоя и в 9:40 по четвергам из Чебоксар. Продолжительность полета составит три часа.

«Продолжением рейса из газовой столицы России в столицу Чувашии с часовой транзитной стоянкой в Чебоксарах станет перелет в Минеральные Воды. Начальным пунктом обратного рейса через Чебоксары станет Краснодар. Таким образом, перевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Новый Уренгой – Чебоксары – Минеральные Воды и Краснодар – Чебоксары – Новый Уренгой», — отметили в пресс-службе.

Всего в маршрутной сети аэропорта Новый Уренгой на данный момент 21 регулярное направление, которое обслуживают восемь авиакомпаний.