В новосибирском НИИ туберкулеза выявили хищения 80 млн рублей на госзакупках

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о многомиллионных хищениях при госзакупках в НИИ туберкулеза Минздрава РФ. Как рассказали источники “Ъ-Сибирь” в правоохранительных органах, дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег), одним из подозреваемых по нему проходит экс-глава института Владимир Краснов, который руководил НИИ с 1989-го по 2019 год. Сумма предполагаемого ущерба по уголовному делу составляет свыше 80 млн руб., схема хищений заключалась в завышении цен на поставку медоборудования и лекарственных препаратов. Основанием для возбуждения дела послужили материалы ФСБ.

Это уже второе дело, в котором фигурирует бывший директор НИИ. Его также подозревают в хищении имущества НИИ на сумму свыше 1,5 млн руб. По версии правоохранителей, мебель, которая прослужила институту всего пару лет, была незаконно списана и передана аффилированной фирме.

ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза» Минздрава РФ — единственный за Уралом федеральный центр по борьбе с этим заболеванием, основанный в 1943 году. Направления деятельности НИИ — научная, организационно-методическая, лечебная и консультационная работа, а также выполнение госзадания по эпидемиологическому мониторингу в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее бывший финдиректор новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ получила условный срок за мошенничество — подробнее в материале “Ъ-Сибирь”.

Илья Николаев