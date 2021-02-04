Ярославский «Буревестник» вырвал победу в Сургуте

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 3 февраля в гостевом матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 выиграл у команды «Университет-Югра». Игра в Сургуте закончилась со счетом 77:74 в пользу ярославской команды. За несколько секунд до финальной сирены счет был ничейным 74:74. Исход встречи решил точный трехочковый бросок, принесший победу «Буревестнику».

Ярославский клуб после 17 матчей набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославцы одержали восемь побед, а в девяти матчах потерпели поражение.

Следующий матч «Буревестник» снова проводит на выезде. 6 февраля ярославские баскетболисты встречаются с командой «Новосибирск».

Антон Антонов