В Краснодар прибыл 71 трамвай серии «Кубань»

3 февраля в Краснодар из Челябинской области прибыл первый трамвай партии 2021 года серии «Кубань». Новый трамвай доставили в Восточное трамвайное депо. Как сообщили в пресс-службе администрации города, всего в этом году ожидается поставка 33 вагонов.

Известно, что Усть-Катавский завод за два прошлых года уже поставил 70 трамваев данной серии, изготовленных по спецзаказу для Краснодара. Они оснащены системой кондиционирования воздуха, функцией «тепловая завеса» при отрытых дверях, в вагонах есть оборудование для маломобильных пассажиров, Wi-Fi, есть функция автономного хода — 500 м. Максимальная вместимость трамвая — 187 пассажиров (33 сидячих места).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 22 ноября в Западное депо краевого центра прибыл последний трамвай из партии 2020 года. Всего с 2019 по 2021 год Краснодар приобретет 103 новых трамвая.

Наталья Решетняк