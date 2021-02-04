Суд приостановил продажу имущества аэропорта Стрежевой

Арбитражный суд Томской области запретил конкурсному управляющему ООО «Авиакомпания “Томск авиа”» проводить торги по продаже земельных участков и зданий на территории аэропорта Стрежевой.

О приостановке торгов просили ООО «ЕА-Компания» (Томск) и ООО «Промавиасервис». Обе компании также направили в суд заявления о разрешении разногласий с конкурсным управляющим «Томск авиа» относительно порядка, сроков и условий реализации объектов. В них «Промавиасервис» указывает, что в составе лота на торги выставлено принадлежащее ему имущество, а ООО «ЕА-Компания» говорит об отсутствии указания на наличие обременений и несоответствии начальной цены продажи имущества его актуальной рыночной стоимости.

Торги были назначены на 4 февраля 2021 года двумя лотами. Первый из них включает четыре земельных участка общей площадью около 40 тыс. кв. м и 16 нежилых сооружений (в том числе здание аэровокзала) и выставлен на продажу с начальной ценой 6,5 млн руб. Второй лот стоимостью 10,37 тыс. руб. включает один земельный участок, «на котором расположен объект недвижимости, принадлежащий третьему лицу».

Как сообщалось, московская компания «Рэй медикэл машинэри» ранее приобрела входящее в первый лот имущество аэропорта за 6 млн руб., но сделка была расторгнута судом по обращению администрации городского округа Стрежевой и департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области — свою позицию они аргументировали тем, что объекты аэропорта были проданы без учета его социальной значимости.

Авиакомпания «Томск авиа» с января 2015 года прекратила деятельность из-за отзыва лицензии, в марте 2016 года признана банкротом с кредиторской задолженностью 486 млн руб. «Промавиасервис» принадлежит по 100% в «Томск авиа» и ООО «Аэропорт Стрежевой». В октябре 2018 года в отношении «Промавиасервис» было введено конкурсное производство.

Дарья Решетникова