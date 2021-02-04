На Урале ожидается похолодание до -21 градуса и снег

С 4 по 6 февраля в Свердловской области прогнозируются похолодание до -21° и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 4 февраля температура воздуха составит от -7°…-2°, в горах и низинах -14°…-9°. Ожидается небольшой снег, днем на крайнем юго-западе — умеренный. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В пятницу, 5 февраля, температура воздуха ночью на юге региона составит -9°…-4°, на севере -21°…-16°. Днем ожидается -3°…+2°, на севере -10°…-5°, на крайнем севере до -15°. Местами ожидается небольшой снег, местами умеренный. Ветер неустойчивый слабый.

В субботу, 6 февраля, ночью температура воздуха в регионе составит -5°…0°, на крайнем севере -21°…-16°. Днем на юге региона температура воздуха составит -2°…+3°, на севере -8°…-3°, на крайнем севере -18°…-13°. Прогнозируется местами сильный, мокрый снег. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге 4 февраля температура воздуха днем составит -5°…-3°. Во пятницу ночью ожидается -6°…-4°, днем — 0°…+2°. В среду температура воздуха ночью составит 0°…+2°, днем — +1°…+3°.