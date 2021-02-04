04 февраля, четверг
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Краевой резервный фонд увеличится на 1,5 млрд рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил краевому заксобранию увеличить региональный резервный фонд на 1,5 млрд руб. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет Прикамья на 2021–2023 годы, дополнительные средства предназначены на финансирование мероприятий для поддержания отраслей экономики региона, а также для профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции.

Источники финансирования и общий объем фонда в пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании не указаны. Краевой парламент рассмотрит предложение губернатора на пленарном заседании в феврале.

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