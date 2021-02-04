Тариф на тепловую энергию в Барнауле снизится с 1 июля 2021 года

«Снижение связано изменением макроэкономических прогнозов и снижением цен на уголь. Сибирская генерирующая компания, которая обеспечивает теплом Барнаул, понимает почему это произошло. Согласия ее на это изменение не требуется»,— сказал он.

По данным господина Колоскова, с 1 января 2021 года совокупная плата за коммунальные услуги в регионе не изменится. С 1 июля рост в среднем в крае составит 2,2%. «Это самый низкий показатель за последние несколько лет. При этом в трех муниципальных образованиях, включая Барнаул, средняя плата за коммунальные услуги снизится. До 3,8% плата вырастет в 271 муниципальном образовании края, средний индекс от 3,9 до 6,2% возрастет в 384 муниципальных образованиях. При этом в 79 муниципальных образованиях предусмотрены меры дополнительной соцподдержки, предусматривающие рост совокупной платы граждан не выше 6,2%»,— сказал он.

Оксана Павлова