Финансирование строительства концертно-спортивного комплекса в Перми переносится на 2024-2025 годы

Краевые власти предложили скорректировать сроки финансирования строительства концертно-спортивного комплекса в Дзержинском районе Перми. Поправки, внесенные в краевой парламент, предусматривают перенос средств в объеме 360,2 млн руб. с 2021-2022 годов на 2024 год. А 500 млн руб. – с 2023 на 2025 годы. Как отмечается в пояснительной записке, это связано с тем, что проект может получить положительное заключение госэкспертизы в декабре 2021 года. Это предложение будет рассмотрено краевыми депутатами на февральском пленарном заседании.

Напомним, концертно-спортивный комплекс должен стать частью будущего делового квартала «Пермь-сити» по улицам Барамзиной, Углеуральской, Строителей и Гатчинской (территория так называемого Товарного двора). Объект будет расположен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II. Планируется, что в комплексе будут проводиться хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию и баскетболу. Помимо этого, его помещения будут использоваться для концертов, выставок, конференций и форумов. Площадь многофункциональной арены составит 30 тыс. кв. м, вместимость — 10,5 тыс. посадочных мест.