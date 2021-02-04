Хакерская атака в США была направлена на конфиденциальные, а не секретные данные

Исполняющий обязанности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Брендон Уэль заявил, что целью массовой кибератаки стали не секретные, а конфиденциальные данные. По его словам, это была «долгосрочная операция по сбору разведданных», которые в основном хранились онлайн в сервисах Microsoft Office 365, передает Bloomberg.

Господин Уэль сообщил, что для атаки использовался не только SolarWinds. По его словам, использовались и «более традиционные инструменты» для получения доступа к чужим данным.

В декабре в США раскрыли хакерскую атаку на правительственные структуры США, на ресурсы штатов, а также на коммерческие компании, в том числе на Microsoft. Американские СМИ утверждают, что за ней стоит группа хакеров Cozy Bear, якобы связанная с российскими спецслужбами.

Подробнее об атаке — в материале “Ъ” «У хакеров ищут руку Москвы».