Минобороны Сирии сообщило об обстреле со стороны Изралия

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку со стороны Израиля на юге страны, сообщило Минобороны Сирии. Израильская армия отказалась комментировать информацию, передает «РИА Новости».

Минобороны Сирии утверждает, что Израиль произвел атаку самолетами и ракетами класса «земля-земля». Нанесен материальный ущерб. Большинство ракет удалось сбить «Ровно в 22:42 враждебный Израиль осуществил агрессию из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, применив ракеты "воздух-земля" и "земля-земля"»,— говорится в сообщении.

По данным телеканала «Аль-Хадас», ракеты взорвались в районе международного аэропорта Дамаска и рядом с расположением 4-й элитной дивизии в предместье Эль-Кисва. Также были атакованы военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме.