Ковид подкосил рынок

Пандемия COVID-19 обернулась падением оборота розничной торговли Татарстана на 6,1% по итогам 2020 года. При этом потребительская активность жителей не восстановилась даже к концу года. По итогам отчетного периода более чем на четверть упал оборот общественного питания, значительно сократились объемы услуг фотоателье, парикмахерских, бань, а цены на некоторые продукты выросли более чем в 1,5 раза, отчитался Татарстанстат. При этом официальная статистика утверждает: жители республики стали зарабатывать больше.



Оборот розничной торговли республики в 2020 году составил 926,3 млрд руб. Это на 6,1% меньше, чем по итогам 2019 года. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

На динамику существенно повлияла пандемия COVID-19. Так, весной власти вводили серьезные ограничения на передвижение жителей и работу бизнеса. В итоге пик падения потребительского сектора пришелся на апрель и май, когда оборот торговли уменьшился на 27,6% и 21,7%, соответственно. Однако потребительская активность жителей Татарстана не восстановилась даже к концу 2020 года. В четвертом квартале 2020 года падение оборота составило 3,9%, а в декабре — 4,8%.

Согласно данным статистики, больше всего жители Татарстана стали экономить на еде. Оборот пищевых продуктов, включая напитки и табак, по итогам 2020 года составил 416,6 млрд руб., что на 6,2% меньше, чем годом ранее. Оборот непродовольственных товаров сократился на 5,9% — до 509,7 млрд руб.

Более чем на четверть сократился оборот общественного питания. Выручка баров, кафе, ресторанов, а также столовых при учреждениях и предприятиях сократилась за год на 26,4% — до 36,2 млрд руб. Пик падения пришелся на апрель, когда общепит потерял 63% прежнего оборота. В декабре сокращение составило 15,6%. Отметим, что власти до сих пор не разрешили работать барам и ресторанам после полуночи, ссылаясь на риски распространения коронавируса.

Рынок платных услуг населению по итогам года сократился на 12,6% — до 262,6 млрд руб. Наибольшее падение показали учреждения культуры (объем их услуг сократился на 57,6%), а также туристические агентства и бронирования (-33,8%), гостиницы и предоставление временного жилья (-30,5%). Положительную динамику демонстрировали почтовая связь и курьерские службы, а также телекоммуникационные компании (+13,6%).

Объем бытовых услуг по итогам 2020 года составил 36,5 млрд руб. и сократился на 15,4%. Больше всего пострадали фотоателье (-38,8%), парикмахерские и ремонт мебели (-27,8%), галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (-25,3%), бани и душевые (-24,8%).

Татарстанстат также отчитался, что инфляция по итогам 2020 года составила 4,8%. При этом, например, картофель за год подрожал на 63,9%, а сахар-песок — сразу на 76,2%. На 20–30% выросли цены на подсолнечное масло, свеклу и морковь. В то же время молочная продукция подорожала лишь на 2,1%. Среди непродовольственных товаров самый значительный рост показали медикаменты (+9,2%). А вот меховые изделия даже подешевели на 0,3%. Бензин за год вырос в цене на 2,8%.

Средняя зарплата в Татарстане, согласно официальным данным, в январе–ноябре 2020 года составила 38,5 тыс. руб. За год рост составил 5,1%. Однако реальная зарплата с учетом инфляции выросла лишь на 2,1%. Данные по реальным денежным доходам Татарстанстат не опубликовал. Безработными к декабрю 2020 года числились 42,1 тыс. жителей республики.

Кирилл Антонов