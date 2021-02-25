Hublot должна быть с Мураками

В дни виртуальной LVMH Watch Week состоялся запуск часов, которые японский художник Такаси Мураками сделал вместе с Hublot. Можно представить себе, как отпраздновала бы щедрая марка начало такого сотрудничества в обычное, мирное время.

Сейчас, в пандемию, на встречу с художником в токийский бутик Hublot только с компьютерного экрана смог явиться Рикардо Гвадалупе, генеральный директор марки, находившийся на мануфактуре в швейцарском Ньоне. Он был весел и полнокровен, но слова его иногда расплывались в пространстве, как и ответы художника. Впечатление было необычное, хотя и в духе современного искусства, а тем более искусства Мураками с его искренней любовью к призрачным героям западного мира.

59-летний Такаси Мураками — игрок первой художественной лиги, таких в мире немного, хорошо, если два-три на страну. В России один на всех Илья Кабаков, в Британии — Дэмиен Хёрст и Аниш Капур, в США — Джефф Кунс, в Китае — Ай Вэйвэй. В Японии, конечно же, Такаси Мураками. Представитель поколения «экономического чуда», учившийся классической живописи, но съехавший на аниме и мангу, он превратил свой талант в мощный художественный бренд на манер «Фабрики» Уорхола, правда, без химических и сексуальных экспериментов, проводившихся в креативном пространстве американского классика.

Как и Уорхол, Мураками считает, что надо изображать то, что все любят, о чем все думают и мечтают. На него работают сотни человек, не только исполнителей, но и художников, а его корпорация монстров Kaikai Kiki Co штампует его героев во множестве экземпляров, точно Микки-Маусов. Его выставки путешествуют по миру как Большой балет — доезжали они и до России и гостили в «Гараже» под названием «Будет ласковый дождь» — на радость всем любителям селфи.

Появление Мураками среди художников Hublot и ожидаемо, и необычно. Ожидаемо, потому что Мураками один из любимцев Fondation Louis Vuitton, личного проекта главы LVMH Бернара Арно. Более того, японец не раз работал для коммерческих линий Louis Vuitton. Вместе с арт-директором Марком Джейкобсом он проектировал сумки и даже менял рисунки вуиттоновских монограмм — невиданное доверие. С этой точки зрения участие Мураками в создании новой модели часов марки, принадлежащей к часовому департаменту LVMH, понятно.

Однако, находясь рядом с заповедником талантов, марка Hublot никогда ими не соблазнялась — Рикардо Гвадалупе и Жан-Клод Бивер предпочитали знаменитостям друзей. Они не выбирали их по коммерческой стоимости: пусть даже аукционный рекорд Мураками превышает $15 млн, но сначала давайте подружимся. Так оно и вышло, со времени первого знакомства прошло семнадцать лет.

«Что вам Мураками? — спросил я Рикардо Гвадалупе.—Дружеский жест в сторону LVMH? Подарок для японцев и вообще для азиатского рынка? Или изменение стратегии отношений с художниками?»

«Ни то, ни другое, ни третье,— отвечал мне генеральный директор Hublot.— Как всегда, все началось с личных отношений. Мы познакомились много лет назад в Базеле, но о сотрудничестве заговорили не сразу. Мива Сакаи, наш представитель в Японии, подружилась с Мураками, и наконец-то речь зашла о возможности совместной работы. Она шла два года, а в 2020-м мы пригласили художника к нам на мануфактуру в Ньоне, и, несмотря на карантины, он смог принять наше приглашение. Как оказалось, Мураками даже не подозревал, что часы Hublot делаются на производстве такого уровня. Он сам руководитель большой команды, строгий и требовательный, но, посетив мануфактуру, успокоился. Он понял, что мы можем воплотить его идею, показать на циферблате его улыбающийся цветок».

«Люди думают об улыбающемся цветке, когда думают о Такаси Мураками, поэтому это был очевидный выбор»,— говорит сам художник и вспоминает, сколько терпения проявила в общении с ним Мива Сакаи, региональный директор Hublot. Хотя разработка часов Classic Fusion Takashi Murakami All Black началась два года назад, самое сложное было договориться. «Он отказывался, но я не сдавалась, потому что с 2004 года мечтала с ним работать»,— рассказывает Мива Сакаи. Мураками согласился, только поставив условие «сделать что-нибудь особенное и очень оригинальное». Понятно, что здесь он нашел отличного партнера в лице марки Hublot с ее девизом «First, Unique and Different».

Цветочки у Мураками веселые и цветные. Но на сей раз он предпочел эстетику All Black, «потому что Hublot ассоциировалась у меня с черным каучуковым браслетом». Его улыбающийся до ушей цветок с 12 лепестками выполнен из черной керамики и украшен 563 черными бриллиантами. Он вращается в такт движениям руки с помощью системы микроподшипников, разработанных инженерами Hublot. У часов 45-миллиметровый полированный керамический корпус. Чтобы свободно разместить над черным лакированным циферблатом скульптуру цветка, толщина его увеличена до 13,45 мм. Для Classic Fusion Takashi Murakami All Black использован мануфактурный механизм Unico MHUB1214 с автоматическим подзаводом и запасом хода 72 часа.

«Это новый шаг в наших отношениях с художниками,— говорит Рикардо Гвадалупе.— Вы знаете, что мы начали программу Hublot Loves Art еще в 2014 году, когда сотрудничали с Ромеро Бритто во время чемпионата по футболу в Бразилии. Мы выпустили часы Sang Bleu вместе с мастером татуировок Максимом Буши. С французским скульптором Ришаром Орлински мы сделали несколько очень успешных моделей. И когда Такаси Мураками появился в поле нашего дружеского зрения, мы схватились за эту возможность, потому что, конечно, это икона современного искусства, современной поп-культуры. Сотрудничество с ним — это новый шаг вперед, это эволюция. Как и в наших часах, мы всегда хотим большего».

Classic Fusion Takashi Murakami All Black — это не часы, посвященные художнику и не сувенир в стиле Мураками, это произведение искусства в масштабе часов, считает Гвадалупе. Марка Hublot любит искусство. Свои «художественные» модели она объединила в целую программу Hublot Loves Art. С течением времени Hublot Loves Art стала ручным, точнее наручным, музеем, и новые часы — один из самых ценных его экспонатов.

Алексей Тарханов