Нечеловеческие красоты

Вот уже несколько лет швейцарская часовая марка Blancpain поддерживает команду фотографа, биолога, ныряльщика Лорана Баллеста Andromede Oceanologie.

Лоран Баллеста исследует море. Организованные им экспедиции отправляются на поиски неизвестных морских животных и изучение когда-то недоступных подводных экосистем. В свое время Жак-Ив Кусто (1910–1997) благодаря усовершенствованному аквалангу открыл для нас «мир безмолвия». Лоран Баллеста пользуется новым поколением легководолазного снаряжения, которое основано на регенерации выдыхаемого воздуха и многократно увеличивает возможности ныряльщиков.

Его компания Andromede Oceanologie была названа в честь найденной Баллеста рыбы нового вида семейства бычковых Gobie d’Andromede, а проводимые компанией экспедиции «Гомбесса» — по туземному названию целаканта, реликтовой рыбы Индийского океана, встречам с которой была посвящена Gombessa 1.

Фото: Laurent Ballesta x Blancpain

Gombessa 5 была проведена для исследования самого обжитого из морей — Средиземного. Команда ныряльщиков с помощью мобильного подводного дома совершала погружения на глубину 120 м между Монако и Марселем. В этой постоянно и даже варварски эксплуатируемой человеком части прибрежной зоны Баллеста, по его словам, «видел ужасные вещи, но и прекрасные тоже; прекрасные вещи все еще существуют».

Вместе с тремя помощниками он провел 28 дней в модуле площадью 5 кв. м. Подводный дом перевозила баржа, а затем опускала его на глубину, но в течение всей экспедиции исследователи не покидали его ни в море, ни на суше. В модуле поддерживалось постоянное давление в 11 атмосфер, как на глубине свыше 100 м. Как вспоминают участники, кроме прочих неудобств тяжело было выдержать перемены температуры, на поверхности моря железная банка нагревалась до 40 градусов, а на глубине остывала до 12.

Blancpain Fifty Fathoms Blancpain Ocean Commitment BOC III в стальном корпусе 40 мм, механизм 1151 с четырехдневным запасом хода и кремниевым спуском, водонепроницаемость до 300 м Фото: Blancpain

В том, что Blancpain поддерживает экспедиции Баллеста, нет ничего удивительного. Почти 70 лет марка выпускает часы для ныряльщиков. В 1953 году команда французских военных под руководством Робера Малубье заказала у Blancpain специальные часы, выдерживающие погружение до 50 морских саженей (примерно 91,45 м) и получившие поэтому название Fifty Fathoms. Они поставлялись французской, германской и американской армиям, но в то же время стали культовой моделью гражданских спортивных часов. Ими пользовалась, в частности, команда Кусто, когда она снимала свои поразительные фильмы «В мире безмолвия» и «Мир без солнца».

Для финансирования подводных экспедиций Blancpain разработала специальную модель Fifty Fathoms Blancpain Ocean Commitment (BOC). Ее третий вариант BOC III, выпущенный ограниченной серией в 250 экземпляров, помог работе Баллеста. Blancpain отправляла на нужды исследователей €1 тыс. с каждых проданных часов.

Фото: Laurent Ballesta x Blancpain

Модель Fifty Fathoms Ocean Commitment III объединяет основные черты исторической модели 1953 года — те, что определили стандарт дайверских часов на десятилетия вперед. Размер корпуса 40 мм скромен по сравнению с современными «дайверами», но соответствует моде середины прошлого века, к которой не грех вернуться. Кольцо циферблата вращается в одном направлении, чтобы отметить время погружения. Часовые метки и стрелки покрыты светящимся в темноте составом.

В то же время BOC III технически принадлежат нашему веку. В корпусе из матовой стали установлен новый, надежный и прочный автоматический механизм 1151 с четырехдневным запасом хода. Узел спуска оснащен спиралью из кремния — материала, не чувствительного к магнитным полям. Это дает возможность отказаться от внутреннего антимагнитного корпуса из мягкого железа. Водонепроницаемость часов — до 30 бар или примерно до 300 м, несмотря на прозрачную заднюю крышку. Прочное сапфировое стекло позволило не только открыть механизм, но и повысить читаемость циферблата — здесь оно поднято над уровнем вращающегося кольца.

Ограниченная серия 250 экземпляров Фото: Blancpain

С этими часами на руке работали участники новой экспедиции Лорана Баллеста, которая началась в самый разгар европейского карантина. Она продолжила проект Gombessa 5 и проводилась в тех же местах. Но на сей раз исследователей интересовало, как чувствует себя море, освобожденное от человека. Оказалось, что силы Мирового океана быстро восстанавливаются в отсутствие постоянного давления цивилизации: «Средиземное море... Поскольку люди плавали по нему на протяжении тысячелетий, мы думаем, что в нем нет секретов. Мы завоевали его и плохо обращались с ним, мы считаем, что оно опустошено. Но Средиземное море по-прежнему остается живым морем, которое еще предстоит исследовать».

Алексей Тарханов