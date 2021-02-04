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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Элитная аренда укрепилась в цене

Москва заняла пятое место среди мировых рынков

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Продиктованный пандемией COVID-19 кризис пока не привел к обвалу на московском рынке высокобюджетной аренды. По ее стоимости Москва занимает пятое место в мире и первое в Европе. Тем не менее большинство заключаемых сделок в прошлом году были продиктованы переездами.


Москва по итогам 2020 года разделила с Парижем пятое место среди крупных мировых рынков, в рейтинге по стоимости аренды элитного жилья. Такие данные в рамках своего исследование приводит Savills, уточняя, что города находятся на первом месте среди европейских. Относительно прошлого года позиции Москвы в рейтинге компании не поменялись.

Обошли российскую столицу Нью-Йорк (€16,6 за кв. м в неделю, или 1,5 тыс. руб.), Гонконг (€15, или 1,4 тыс. руб.), Токио (€12,5, или 1,1 тыс. руб.) и Лос-Анджелес (€10, или 930 руб.).

В целом, по оценкам аналитиков Savills, рынок высокобюджетной аренды жилья сильно пострадал из-за коронакризиса: основной спрос на нем генерируют корпоративные и международные арендаторы, активность которых снизилась из-за закрытия границ и ограничений MICE-мероприятий. Тем не менее средний уровень запрашиваемых ставок в мире снизился всего на 2,5%. При этом во всех крупных городах, по данным Savills, наблюдался переход предложения из краткосрочной аренды в долгосрочную.

В Москве, согласно подсчетам Savills, стоимость высокобюджетной аренды за год снизилась на 6,4%, до €9,12 за кв. м в неделю (832,2 руб.).

Это значит, что в среднем квартиру площадью 80 кв. м в столице можно было снять за 266,3 тыс. руб. в месяц. Консультанты поясняют, что среднее падение в валюте оказалось не таким большим, как общее снижение в прошлом году стоимости рубля относительно евро, из-за верхнего ценового сегмента на элитном рынке (стоимость аренды от 600 тыс. руб. в месяц), где 15% предложения до сих пор номинированы в долларах.

Изменившуюся конъюнктуру рынка многие арендаторы рассматривали как возможность переехать. Согласно оценкам Knight Frank, общее число запросов на подбор элитной недвижимости по итогам прошлого года выросло на 83%, а число сделок — на 3%. В компании отмечают, что в рамках большинства из них арендаторы стремились оптимизировать свои затраты на аренду. По расчетам аналитиков Knight Frank, большая часть предложения элитной недвижимости в Москве сейчас концентрируется в центре города. 19% лотов в районе Тверской, 14% аккумулирует Арбат, 11% — Остоженка, 10% — Пресня. Снять квартиру здесь в среднем можно было за 514 тыс. руб. в месяц. Дороже всего — на Остоженке, за 753 тыс. руб. в месяц.

Александра Мерцалова


Рост цен на вторичном рынке недвижимости замедлился

Период ажиотажного спроса и резкого роста цен на рынке вторичной недвижимости постепенно сменяется стагнацией: впервые за несколько месяцев средняя стоимость жилья в крупнейших городах России выросла менее, чем на 2%. В Москве консультанты уже почувствовали заметное снижение числа сделок, хотя ограниченный объем ликвидного предложения по-прежнему позволяет собственникам неохотно идти на уступки покупателям. Заметного роста средних цен участники рынка не ждут, но предупреждают, что рассчитывать на их снижение тоже не стоит.

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