Турагенты начали продавать путевки из Перми в Турцию и Дубай

Турагентства открыли продажу туров из Перми за рубеж. На сайтах Sunmar, Coral Travel, Anex Tour и «Библио-Глобуса» можно забронировать путевку в турецкие города Анталию, Аланию и Кемер, ближайшая дата вылета — 26 февраля. Также стартовала продажа туров в Дубай, первый вылет назначен на 5 марта.

Напомним, весной 2020 года из-за угрозы COVID-19 Россия ограничила международное сообщение, перелеты из Перми за границу были полностью прекращены. Летом правительство РФ начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами, однако пока вылеты за рубеж осуществляются лишь из нескольких городов, и Пермь в их число до недавнего времени не входила. На прошлой неделе стало известно, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить зарубежные авиаперелеты из столицы Прикамья. Выполнять международные рейсы из Большого Савино перевозчики смогут с 8 февраля.